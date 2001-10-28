Ермолаева (Ицкова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева (Ицкова) Татьяна

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Место рождения

с. Покровка Алтайский край

Дата рождения

18.01.1938

Дата смерти

28.10.2001

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1938

Отец: Ицков Петр

Мать: Ицкова (Голованова) Алена (Елена)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Геннадий

Рождение ребёнка
22.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермолаев Геннадий

Смерть
28.10.2001
Причина смерти: Опухоль головного мозга
Похороны
Неизвестно

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