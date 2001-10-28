Ермолаева (Ицкова) Татьяна
Место рожденияс. Покровка Алтайский край
Дата рождения18.01.1938
Дата смерти28.10.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1938
Отец: Ицков Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолаев Геннадий
Рождение ребёнка
22.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермолаев Геннадий
Смерть
28.10.2001
Причина смерти: Опухоль головного мозга
Похороны
Неизвестно