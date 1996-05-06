Ермолаев Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Геннадий

Место рождения

с. Каргат Новосибирской области

Дата рождения

31.07.1929

Дата смерти

06.05.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева (Ицкова) Татьяна

Рождение ребёнка
22.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермолаева (Ицкова) Татьяна

Смерть
06.05.1996
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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