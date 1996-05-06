Ермолаев Геннадий
Место рожденияс. Каргат Новосибирской области
Дата рождения31.07.1929
Дата смерти06.05.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермолаева (Ицкова) Татьяна
Смерть
06.05.1996
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно