Ицкова (Голованова) Алена (Елена) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ицкова (Голованова) Алена (Елена)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

12.10.1948

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

1930 г.р.
1932 г.р.
1935 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Голованов Назар

Мать: не указана

Бракосочетание
1928

Муж: Ицков Петр

Рождение ребёнка
05.06.1930

Сын: Ицков Михаил

Отец ребёнка: Ицков Петр

Рождение ребёнка
07.11.1932

Сын: Ицков Дмитрий

Отец ребёнка: Ицков Петр

Рождение ребёнка
28.08.1935

Дочь: Корнева (Ицкова) Мария

Отец ребёнка: Ицков Петр

Рождение ребёнка
18.01.1938

Дочь: Ермолаева (Ицкова) Татьяна

Отец ребёнка: Ицков Петр

Рождение ребёнка
25.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ицков Петр

Смерть
12.10.1948
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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