Ицкова (Голованова) Алена (Елена)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти12.10.1948
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Голованов Назар
Мать: не указана
Бракосочетание
1928
Муж: Ицков Петр
Рождение ребёнка
05.06.1930
Сын: Ицков Михаил
Отец ребёнка: Ицков Петр
Рождение ребёнка
07.11.1932
Сын: Ицков Дмитрий
Отец ребёнка: Ицков Петр
Рождение ребёнка
28.08.1935
Дочь: Корнева (Ицкова) Мария
Отец ребёнка: Ицков Петр
Рождение ребёнка
18.01.1938
Дочь: Ермолаева (Ицкова) Татьяна
Отец ребёнка: Ицков Петр
Рождение ребёнка
25.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ицков Петр
Смерть
12.10.1948
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно