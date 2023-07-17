Голованов Назар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолованов Назар

Голованов Назар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Голованова) Арина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голованов Роман

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ицкова (Голованова) Алена (Елена)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.