Корнева (Ицкова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнева (Ицкова) Мария

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Место рождения

с. Покровка Алтайский край

Дата рождения

28.08.1935

Дата смерти

21.05.2014

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1935

Отец: Ицков Петр

Мать: Ицкова Алена (Елена)

с. Покровка Алтайский край
Рождение ребёнка
?.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнев Геннадий

Новосибирск, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнев Геннадий

Смерть
21.05.2014
с. Базой Кожевниковского района Томской области
Причина смерти: Рак головного мозга
Похороны
Неизвестно
с. Базой Кожевниковского района Томской области