Корнева (Ицкова) Мария
Место рожденияс. Покровка Алтайский край
Дата рождения28.08.1935
Дата смерти21.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1935
Отец: Ицков Петр
Мать: Ицкова Алена (Елена)
с. Покровка Алтайский край
Рождение ребёнка
?.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корнев Геннадий
Новосибирск, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнев Геннадий
Смерть
21.05.2014
с. Базой Кожевниковского района Томской области
Причина смерти: Рак головного мозга
Похороны
Неизвестно
с. Базой Кожевниковского района Томской области