Ицков Дмитрий
Место рожденияс. Покровка Алтайский край
Дата рождения07.11.1932
Дата смерти16.07.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1932
Отец: Ицков Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина
Бракосочетание
1956
Рождение ребёнка
29.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ицкова (Кутафина) Екатерина
Рождение ребёнка
06.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галина
Смерть
16.07.2003
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно