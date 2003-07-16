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Ицков Дмитрий

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Место рождения

с. Покровка Алтайский край

Дата рождения

07.11.1932

Дата смерти

16.07.2003

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1932

Отец: Ицков Петр

Мать: Ицкова (Голованова) Алена (Елена)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина

Бракосочетание
1956

Жена: Ицкова (Кутафина) Екатерина

Рождение ребёнка
29.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ицкова (Кутафина) Екатерина

Рождение ребёнка
06.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина

Смерть
16.07.2003
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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