Ицкова (Кутафина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ицкова (Кутафина) Екатерина

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Место рождения

с. Шилово Новосибирской области

Дата рождения

10.11.1933

Дата смерти

06.02.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1956

Муж: Ицков Дмитрий

Рождение ребёнка
29.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ицков Дмитрий

Смерть
06.02.2011
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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