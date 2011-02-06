Ицкова (Кутафина) Екатерина
Место рожденияс. Шилово Новосибирской области
Дата рождения10.11.1933
Дата смерти06.02.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1956
Муж: Ицков Дмитрий
Рождение ребёнка
29.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ицков Дмитрий
Смерть
06.02.2011
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно