Ицков (Яцко) Карп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ицков (Яцко) Карп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1879

Дата смерти

?.03.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1879

Отец: Ицков Фёдор

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ицков (Яцко) Павел

Мать ребёнка: Ицкова (Ицкова) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ицков Михаил

Мать ребёнка: Ицкова (Ицкова) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ицков (Яцко) Михаил

Мать ребёнка: Ицкова (Ицкова) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ицкова (Ицкова) Анастасия

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ицков Петр

Мать ребёнка: Ицкова (Ицкова) Анастасия

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Лукашова (Ицкова) Анна Карповна

Мать ребёнка: Ицкова (Ицкова) Анастасия

Смерть
?.03.1951
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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