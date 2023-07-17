Ицков (Яцко) Карп
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1879
Дата смерти?.03.1951
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1879
Отец: Ицков Фёдор
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ицков (Яцко) Павел
Мать ребёнка: Ицкова (Ицкова) Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ицков Михаил
Мать ребёнка: Ицкова (Ицкова) Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ицков (Яцко) Михаил
Мать ребёнка: Ицкова (Ицкова) Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ицков Петр
Мать ребёнка: Ицкова (Ицкова) Анастасия
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Лукашова (Ицкова) Анна Карповна
Мать ребёнка: Ицкова (Ицкова) Анастасия
Смерть
?.03.1951
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно