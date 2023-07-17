Ицков (Яцко) Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ицков (Яцко) Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ицков (Яцко) Карп

Мать: Ицкова (Ицкова) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Рогулина по 2-му браку) Анастасия

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ицков Андрей

Мать ребёнка: (Рогулина по 2-му браку) Анастасия

Смерть
Неизвестно

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