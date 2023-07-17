(Рогулина по 2-му браку) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогулина по 2-му браку) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ицков Андрей

Отец ребёнка: Ицков (яцко) Михаил

Ключевский район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ицков (яцко) Михаил

Смерть
Неизвестно