Ицкова (Ицкова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ицков Петр
Отец ребёнка: Ицков (яцко) Карп
Алтайский край, Михайловский р-н
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Лукашова Анна Карповна
Отец ребёнка: Ицков (яцко) Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ицков (яцко) Павел
Отец ребёнка: Ицков (яцко) Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ицков Михаил
Отец ребёнка: Ицков (яцко) Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ицков (яцко) Михаил
Отец ребёнка: Ицков (яцко) Карп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ицков (яцко) Карп
Смерть
1944
с. Покровка Алтайский край
Похороны
Неизвестно
с. Покровка Алтайский край