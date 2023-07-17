Ицкова (Ицкова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ицкова (Ицкова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ицков Петр

Отец ребёнка: Ицков (яцко) Карп

Алтайский край, Михайловский р-н
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Лукашова Анна Карповна

Отец ребёнка: Ицков (яцко) Карп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ицков (яцко) Павел

Отец ребёнка: Ицков (яцко) Карп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ицков Михаил

Отец ребёнка: Ицков (яцко) Карп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ицков (яцко) Михаил

Отец ребёнка: Ицков (яцко) Карп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ицков (яцко) Карп

Смерть
1944
с. Покровка Алтайский край
Похороны
Неизвестно
с. Покровка Алтайский край
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