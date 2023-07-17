Лукашова (Ицкова) Анна Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашова (Ицкова) Анна Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Ицков (яцко) Карп

Мать: Ицкова Анастасия

Рождение ребёнка
30.08.1929

Дочь: Жабина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Лукашев Александр Павлович

с.Покровка, Ключевского, Алтайского
Рождение ребёнка
1932

Сын: Лукашов Павел Александрович

Отец ребёнка: Лукашев Александр Павлович

с. Покровка, Алтайского, Ключевского
Рождение ребёнка
1935

Сын: Лукашов Иван Александрович

Отец ребёнка: Лукашев Александр Павлович

с. Покровка, Алтайского, Ключевского
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукашев Александр Павлович

с. Покровка Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукашев Александр Павлович

Смерть
Неизвестно
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