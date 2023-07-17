Лукашова (Ицкова) Анна Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Ицков (яцко) Карп
Мать: Ицкова Анастасия
Рождение ребёнка
30.08.1929
Дочь: Жабина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Лукашев Александр Павлович
с.Покровка, Ключевского, Алтайского
Рождение ребёнка
1932
Сын: Лукашов Павел Александрович
Отец ребёнка: Лукашев Александр Павлович
с. Покровка, Алтайского, Ключевского
Рождение ребёнка
1935
Сын: Лукашов Иван Александрович
Отец ребёнка: Лукашев Александр Павлович
с. Покровка, Алтайского, Ключевского
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукашев Александр Павлович
с. Покровка Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно