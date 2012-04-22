Жабина (Лукашева) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабина (Лукашева) Наталья Александровна

Место рождения

с.Покровка, Ключевского, Алтайского

Дата рождения

30.08.1929

Дата смерти

22.04.2012

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

1950 г.р.
1962 г.р.
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Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1929

Отец: Лукашев Александр Павлович

Мать: Лукашова Анна Карповна

с.Покровка, Ключевского, Алтайского
Рождение ребёнка
1950

Сын: Жабин Николай Александрович

Отец ребёнка: Жабин Александр

с. Покровка, Алтайского, Ключевского
Рождение ребёнка
1962

Сын: Жабин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Жабин Александр

с. Покровка, Алтайского, Ключевского
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жабин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жабин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жабин Александр

Смерть
22.04.2012
с. Покровка, Алтайского, Ключевского
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