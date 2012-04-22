Жабина (Лукашева) Наталья Александровна
Место рожденияс.Покровка, Ключевского, Алтайского
Дата рождения30.08.1929
Дата смерти22.04.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1929
Отец: Лукашев Александр Павлович
Мать: Лукашова Анна Карповна
с.Покровка, Ключевского, Алтайского
Рождение ребёнка
1950
Сын: Жабин Николай Александрович
Отец ребёнка: Жабин Александр
с. Покровка, Алтайского, Ключевского
Рождение ребёнка
1962
Сын: Жабин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Жабин Александр
с. Покровка, Алтайского, Ключевского
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жабин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жабин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жабин Александр
Смерть
22.04.2012
с. Покровка, Алтайского, Ключевского