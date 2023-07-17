Жабин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жабина (Лукашева) Наталья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жабина (Лукашева) Наталья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Сын: Жабин Николай Александрович
Мать ребёнка: Жабина (Лукашева) Наталья Александровна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Жабин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Жабина (Лукашева) Наталья Александровна
Смерть
1987