Жабин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

1950 г.р.
1962 г.р.
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Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жабина (Лукашева) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жабина (Лукашева) Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жабина (Лукашева) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Жабин Николай Александрович

Мать ребёнка: Жабина (Лукашева) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Жабин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Жабина (Лукашева) Наталья Александровна

Смерть
1987

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