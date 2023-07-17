Лукашов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашов Иван Александрович

Место рождения

с. Покровка, Алтайского, Ключевского

Дата рождения

1935

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Лукашев Александр Павлович

Мать: Лукашова Анна Карповна

с. Покровка, Алтайского, Ключевского
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1996
Прасковея, Ставропольского, Буденовского
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