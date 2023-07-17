Лукашов Иван Александрович
Место рожденияс. Покровка, Алтайского, Ключевского
Дата рождения1935
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Лукашев Александр Павлович
Мать: Лукашова Анна Карповна
с. Покровка, Алтайского, Ключевского
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1996
Прасковея, Ставропольского, Буденовского