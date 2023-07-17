Ицков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ицков (яцко) Карп
Мать: Ицкова Анастасия
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ицков Андрей
Мать ребёнка: ?
Ключевский район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно