Мальцев (Емельянова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев (Емельянова) Прасковья

Место рождения

д.Юшково

Дата рождения

27.10.1888

Дата смерти

14.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1888

Отец: Емельянов Еремей

Мать: Емельянова Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Филипп

Рождение ребёнка
19.07.1916

Сын: Мальцев Николай (Никодим)

Отец ребёнка: Мальцев Филипп

Рождение ребёнка
27.07.1918

Сын: Мальцев Владимир

Отец ребёнка: Мальцев Филипп

Рождение ребёнка
05.08.1922

Сын: Мальцев (Maltsev) Прохор Филиппович (Prokhor Filippovich)

Отец ребёнка: Мальцев Филипп

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Мальцева) Мария

Отец ребёнка: Мальцев Филипп

Рождение ребёнка
22.06.1926

Сын: Мальцев Амос (Александр)

Отец ребёнка: Мальцев Филипп

Смерть
14.11.1965
Похороны
Неизвестно

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