Мальцев (Емельянова) Прасковья
Место рожденияд.Юшково
Дата рождения27.10.1888
Дата смерти14.11.1965
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1888
Отец: Емельянов Еремей
Мать: Емельянова Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мальцев Филипп
Рождение ребёнка
19.07.1916
Сын: Мальцев Николай (Никодим)
Отец ребёнка: Мальцев Филипп
Рождение ребёнка
27.07.1918
Сын: Мальцев Владимир
Отец ребёнка: Мальцев Филипп
Рождение ребёнка
05.08.1922
Сын: Мальцев (Maltsev) Прохор Филиппович (Prokhor Filippovich)
Отец ребёнка: Мальцев Филипп
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Мальцева) Мария
Отец ребёнка: Мальцев Филипп
Рождение ребёнка
22.06.1926
Отец ребёнка: Мальцев Филипп
Смерть
14.11.1965
Похороны
Неизвестно