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Мальцев Амос (Александр)

Место рождения

д.Колобово Тугулымский р-н Тюменская обл.

Дата рождения

22.06.1926

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1926

Отец: Мальцев Филипп

Мать: Мальцев (Емельянова) Прасковья

Военная служба
1944
курсант 1 ленинградской лётной школы
Военная служба
1945
Демобилизация
1950
комиссован по болезни
Бракосочетание
21.10.1950

Жена: Мальцева (Юрина) Виктория

Рождение ребёнка
27.09.1951

Сын: Мальцев Игорь Александрович

Мать ребёнка: Мальцева (Юрина) Виктория

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Елисеева (Мальцева) Ирина

Мать ребёнка: Мальцева (Юрина) Виктория

Смерть
2019

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