Мальцев Амос (Александр)
Место рожденияд.Колобово Тугулымский р-н Тюменская обл.
Дата рождения22.06.1926
Дата смерти2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1926
Отец: Мальцев Филипп
Военная служба
1944
курсант 1 ленинградской лётной школы
Военная служба
1945
Демобилизация
1950
комиссован по болезни
Бракосочетание
21.10.1950
Рождение ребёнка
27.09.1951
Сын: Мальцев Игорь Александрович
Мать ребёнка: Мальцева (Юрина) Виктория
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Елисеева (Мальцева) Ирина
Мать ребёнка: Мальцева (Юрина) Виктория
Смерть
2019