Мальцев Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.11.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: (Мальцева) Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1916
Сын: Мальцев Николай (Никодим)
Мать ребёнка: Мальцев (Емельянова) Прасковья
Рождение ребёнка
27.07.1918
Сын: Мальцев Владимир
Мать ребёнка: Мальцев (Емельянова) Прасковья
Рождение ребёнка
05.08.1922
Сын: Мальцев (Maltsev) Прохор Филиппович (Prokhor Filippovich)
Мать ребёнка: Мальцев (Емельянова) Прасковья
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Мальцева) Мария
Мать ребёнка: Мальцев (Емельянова) Прасковья
Рождение ребёнка
22.06.1926
Мать ребёнка: Мальцев (Емельянова) Прасковья
Работа или профессия
Между 1929 и 1939
председатель колхоза "Искра"
Смерть
23.11.1939
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно