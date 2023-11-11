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Мальцев Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.11.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: (Мальцева) Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцев (Емельянова) Прасковья

Рождение ребёнка
19.07.1916

Сын: Мальцев Николай (Никодим)

Мать ребёнка: Мальцев (Емельянова) Прасковья

Рождение ребёнка
27.07.1918

Сын: Мальцев Владимир

Мать ребёнка: Мальцев (Емельянова) Прасковья

Рождение ребёнка
05.08.1922

Сын: Мальцев (Maltsev) Прохор Филиппович (Prokhor Filippovich)

Мать ребёнка: Мальцев (Емельянова) Прасковья

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Мальцева) Мария

Мать ребёнка: Мальцев (Емельянова) Прасковья

Рождение ребёнка
22.06.1926

Сын: Мальцев Амос (Александр)

Мать ребёнка: Мальцев (Емельянова) Прасковья

Работа или профессия
Между 1929 и 1939
председатель колхоза "Искра"
Смерть
23.11.1939
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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