Мальцев Игорь Александрович
Место рожденияТюмень
Дата рождения27.09.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1951
Развод
Неизвестно
Жена: Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Максим
Мать ребёнка: Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мальцева) Анжелика
Мать ребёнка: Мальцева Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мальцева Ирина
Смерть
Неизвестно