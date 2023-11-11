Мальцев Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальцев Игорь Александрович

Мальцев Игорь Александрович

Место рождения

Тюмень

Дата рождения

27.09.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1951

Отец: Мальцев Амос (Александр)

Мать: Мальцева (Юрина) Виктория

Развод
Неизвестно

Жена: Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Максим

Мать ребёнка: Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мальцева) Анжелика

Мать ребёнка: Мальцева Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева Ирина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.