Мальцева (Юрина) Виктория
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1925
Дата смерти06.11.1998
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1925
Отец: Юрин Григорий
Мать: Юрина (Кондращенко) Вера
Бракосочетание
21.10.1950
Рождение ребёнка
27.09.1951
Сын: Мальцев Игорь Александрович
Отец ребёнка: Мальцев Амос (Александр)
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Елисеева (Мальцева) Ирина
Отец ребёнка: Мальцев Амос (Александр)
Смерть
06.11.1998