Мальцева (Юрина) Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Юрина) Виктория

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1925

Дата смерти

06.11.1998

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1925

Отец: Юрин Григорий

Мать: Юрина (Кондращенко) Вера

Бракосочетание
21.10.1950

Муж: Мальцев Амос (Александр)

Рождение ребёнка
27.09.1951

Сын: Мальцев Игорь Александрович

Отец ребёнка: Мальцев Амос (Александр)

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Елисеева (Мальцева) Ирина

Отец ребёнка: Мальцев Амос (Александр)

Смерть
06.11.1998

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