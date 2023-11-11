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Емельянов Еремей

Место рождения

Тугулымский район, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельянов Владимир

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Матрёна

Рождение ребёнка
06.12.1884

Сын: Емельянов Анфилопий

Мать ребёнка: Емельянова Матрёна

Рождение ребёнка
24.06.1886

Дочь: Володина (Емельянова) Окулина

Мать ребёнка: Емельянова Матрёна

Рождение ребёнка
27.10.1888

Дочь: Мальцев (Емельянова) Прасковья

Мать ребёнка: Емельянова Матрёна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Коробейникова (Емельянова) Антонина

Мать ребёнка: Емельянова Матрёна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно

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