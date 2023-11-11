Емельянов Еремей
Место рожденияТугулымский район, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емельянов Владимир
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Емельянова Матрёна
Рождение ребёнка
06.12.1884
Сын: Емельянов Анфилопий
Мать ребёнка: Емельянова Матрёна
Рождение ребёнка
24.06.1886
Дочь: Володина (Емельянова) Окулина
Мать ребёнка: Емельянова Матрёна
Рождение ребёнка
27.10.1888
Дочь: Мальцев (Емельянова) Прасковья
Мать ребёнка: Емельянова Матрёна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Коробейникова (Емельянова) Антонина
Мать ребёнка: Емельянова Матрёна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно