Володина (Емельянова) Окулина
Место рожденияТугулымский район, Россия
Дата рождения24.06.1886
Дата смерти26.06.1949
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1886
Отец: Емельянов Еремей
Мать: Емельянова Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володин Афанасий
Отец ребёнка: Володин Павлин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Володин Павлин
Рождение ребёнка
10.05.1924
Дочь: (Володина) Александра
Отец ребёнка: Володин Павлин
Смерть
26.06.1949