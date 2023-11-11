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Володина (Емельянова) Окулина

Место рождения

Тугулымский район, Россия

Дата рождения

24.06.1886

Дата смерти

26.06.1949

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1886

Отец: Емельянов Еремей

Мать: Емельянова Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Афанасий

Отец ребёнка: Володин Павлин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Павлин

Рождение ребёнка
10.05.1924

Дочь: (Володина) Александра

Отец ребёнка: Володин Павлин

Смерть
26.06.1949

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