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Володин Павлин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1884

Дата смерти

24.10.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1884

Отец: Володин Ипполит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Афанасий

Мать ребёнка: Володина (Емельянова) Окулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина (Емельянова) Окулина

Рождение ребёнка
10.05.1924

Дочь: (Володина) Александра

Мать ребёнка: Володина (Емельянова) Окулина

Работа или профессия
1940
фельдшер
Смерть
24.10.1977

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