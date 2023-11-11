Володин Павлин
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1884
Дата смерти24.10.1977
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1884
Отец: Володин Ипполит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володин Афанасий
Мать ребёнка: Володина (Емельянова) Окулина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1924
Дочь: (Володина) Александра
Мать ребёнка: Володина (Емельянова) Окулина
Работа или профессия
1940
фельдшер
Смерть
24.10.1977