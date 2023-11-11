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Емельянов Анфилопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1884

Дата смерти

04.06.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1884

Отец: Емельянов Еремей

Мать: Емельянова Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова (Тарасова) Павла

Военная служба
Между 1915 и 1917
Рождение ребёнка
07.12.1917

Дочь: Мальцева (Емельянова) Екатерина

Мать ребёнка: Емельянова (Тарасова) Павла

Рождение ребёнка
18.11.1921

Дочь: Коротеева (Емельянова) Анфиза (Феоктиста)

Мать ребёнка: Емельянова (Тарасова) Павла

Рождение ребёнка
1923

Сын: Емельянов Артемий

Мать ребёнка: Емельянова (Тарасова) Павла

Рождение ребёнка
1925

Сын: Емельянов Иван

Мать ребёнка: Емельянова (Тарасова) Павла

Смерть
04.06.1977
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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