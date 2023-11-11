Емельянов Анфилопий
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1884
Дата смерти04.06.1977
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1884
Отец: Емельянов Еремей
Мать: Емельянова Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Между 1915 и 1917
Рождение ребёнка
07.12.1917
Дочь: Мальцева (Емельянова) Екатерина
Мать ребёнка: Емельянова (Тарасова) Павла
Рождение ребёнка
18.11.1921
Дочь: Коротеева (Емельянова) Анфиза (Феоктиста)
Мать ребёнка: Емельянова (Тарасова) Павла
Рождение ребёнка
1923
Сын: Емельянов Артемий
Мать ребёнка: Емельянова (Тарасова) Павла
Рождение ребёнка
1925
Сын: Емельянов Иван
Мать ребёнка: Емельянова (Тарасова) Павла
Смерть
04.06.1977
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно