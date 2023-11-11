Мальцев Николай (Никодим)
Место рожденияд.Колобово Золотовского с/с Тугулымский р-н Челябинская обл
Дата рождения19.07.1916
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1916
Отец: Мальцев Филипп
Образование
Между 1931 и 1936
сельхозтехникум
Военная служба
Между 1937 и 1941
Призван Троицким РВК Троицкого района Челябинской области в 1937 году в в/ч 7417 в г.Самарканд.. По окончании срока службы остался в армии в 73 горном кавалерийском Краснознаменном полку 19 горной кав... Показать все
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
04.05.1941
Дочь: Слепенко (Мальцева) Алефтина
Мать ребёнка: Палаткина (Палаткина) Евдокия
Смерть
?.10.1941
Причина смерти: На войне пропал без вести