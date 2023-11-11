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Мальцев Николай (Никодим)

Место рождения

д.Колобово Золотовского с/с Тугулымский р-н Челябинская обл

Дата рождения

19.07.1916

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1916

Отец: Мальцев Филипп

Мать: Мальцев (Емельянова) Прасковья

Образование
Между 1931 и 1936
сельхозтехникум
Военная служба
Между 1937 и 1941
Призван Троицким РВК Троицкого района Челябинской области в 1937 году в в/ч 7417 в г.Самарканд.. По окончании срока службы остался в армии в 73 горном кавалерийском Краснознаменном полку 19 горной кав... Показать все
Бракосочетание
1939

Жена: Палаткина (Палаткина) Евдокия

Рождение ребёнка
04.05.1941

Дочь: Слепенко (Мальцева) Алефтина

Мать ребёнка: Палаткина (Палаткина) Евдокия

Смерть
?.10.1941
Причина смерти: На войне пропал без вести

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