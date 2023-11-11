Слепенко (Мальцева) Алефтина
Место рожденияг.Самарканд Узбекская ССР
Дата рождения04.05.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1941
Рождение ребёнка
26.07.1959
Сын: Слепенко Владимир
Отец ребёнка: Слепенко Павел
Бракосочетание
1965
Муж: Слепенко Павел
Образование
1966
отделение английского языка факультет гнрманской филологии
Рождение ребёнка
18.10.1968
Сын: Слепенко Игорь
Отец ребёнка: Слепенко Павел
Работа или профессия
1990
стажировка
Работа или профессия
1992
преподаватель кафедры английского языка