Слепенко (Мальцева) Алефтина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепенко (Мальцева) Алефтина

Место рождения

г.Самарканд Узбекская ССР

Дата рождения

04.05.1941

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1941

Отец: Мальцев Николай (Никодим)

Мать: Палаткина (Палаткина) Евдокия

Рождение ребёнка
26.07.1959

Сын: Слепенко Владимир

Отец ребёнка: Слепенко Павел

Бракосочетание
1965

Муж: Слепенко Павел

Образование
1966
отделение английского языка факультет гнрманской филологии
Рождение ребёнка
18.10.1968

Сын: Слепенко Игорь

Отец ребёнка: Слепенко Павел

Работа или профессия
1990
стажировка
Работа или профессия
1992
преподаватель кафедры английского языка

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