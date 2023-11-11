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Мальцев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1918

Дата смерти

10.03.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1918

Отец: Мальцев Филипп

Мать: Мальцев (Емельянова) Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева Ефросинья

Образование
Неизвестно
Военная служба
1939
Работа или профессия
1950
Рождение ребёнка
12.09.1951

Дочь: Лебедева (Мальцева) Ольга

Мать ребёнка: Мальцева Ефросинья

Рождение ребёнка
04.02.1953

Сын: Мальцев Сергей

Мать ребёнка: Мальцева Ефросинья

Рождение ребёнка
26.08.1957

Сын: Мальцев Алексей

Мать ребёнка: Мальцева Ефросинья

Смерть
10.03.1981

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