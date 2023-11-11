Мальцев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1918
Дата смерти10.03.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1918
Отец: Мальцев Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мальцева Ефросинья
Образование
Неизвестно
Военная служба
1939
Работа или профессия
1950
Рождение ребёнка
12.09.1951
Дочь: Лебедева (Мальцева) Ольга
Мать ребёнка: Мальцева Ефросинья
Рождение ребёнка
04.02.1953
Сын: Мальцев Сергей
Мать ребёнка: Мальцева Ефросинья
Рождение ребёнка
26.08.1957
Сын: Мальцев Алексей
Мать ребёнка: Мальцева Ефросинья
Смерть
10.03.1981