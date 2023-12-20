Ярыгин Феодор Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярыгин Феодор Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Ярыгин Евдоким

Мать: Ярыгина ?

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Ярыгина) Аксинья Феодорова

Мать ребёнка: Ярыгина ?

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ярыгин Яков Феодоров

Мать ребёнка: Ярыгина ?

Рождение ребёнка
1833

Сын: Ярыгин Максим Феодоров

Мать ребёнка: Ярыгина ?

Рождение ребёнка
1838

Сын: Ярыгин Андрей Феодоров

Мать ребёнка: Ярыгина ?

Смерть
1855

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