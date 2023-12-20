Ярыгин Феодор Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Ярыгин Евдоким
Мать: Ярыгина ?
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Ярыгина) Аксинья Феодорова
Мать ребёнка: Ярыгина ?
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ярыгин Яков Феодоров
Мать ребёнка: Ярыгина ?
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Ярыгина ?
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Ярыгина ?
Смерть
1855