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Ярыгин Андрей Феодоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Ярыгин Феодор Евдокимов

Мать: Ярыгина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярыгина Авдотья Николаева

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Ярыгина) Прасковея Андреевна

Мать ребёнка: Ярыгина Авдотья Николаева

Смерть
Неизвестно

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