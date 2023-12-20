Ярыгина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярыгина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Ярыгина) Аксинья Феодорова

Отец ребёнка: Ярыгин Феодор Евдокимов

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ярыгин Яков Феодоров

Отец ребёнка: Ярыгин Феодор Евдокимов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Ярыгин Максим Феодоров

Отец ребёнка: Ярыгин Феодор Евдокимов

Рождение ребёнка
1838

Сын: Ярыгин Андрей Феодоров

Отец ребёнка: Ярыгин Феодор Евдокимов

Смерть
Неизвестно

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