Ярыгина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Ярыгина) Аксинья Феодорова
Отец ребёнка: Ярыгин Феодор Евдокимов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ярыгин Яков Феодоров
Отец ребёнка: Ярыгин Феодор Евдокимов
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Ярыгин Феодор Евдокимов
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Ярыгин Феодор Евдокимов
Смерть
Неизвестно