Ярыгин Яков Феодоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Ярыгин Феодор Евдокимов
Мать: Ярыгина ?
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Ярыгина Варвара Давидова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Ярыгин Абрам Яковлев
Мать ребёнка: Ярыгина Варвара Давидова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Ярыгина) Татьяна Яковлева
Мать ребёнка: Ярыгина Варвара Давидова
Смерть
Неизвестно