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Ярыгин Яков Феодоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Ярыгин Феодор Евдокимов

Мать: Ярыгина ?

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ярыгин Феодор Яковлев

Мать ребёнка: Ярыгина Варвара Давидова

Рождение ребёнка
1851

Сын: Ярыгин Абрам Яковлев

Мать ребёнка: Ярыгина Варвара Давидова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Ярыгина) Татьяна Яковлева

Мать ребёнка: Ярыгина Варвара Давидова

Смерть
Неизвестно

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