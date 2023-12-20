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(Ярыгина) Аксинья Феодорова
(Ярыгина) Аксинья Феодорова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1827
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ярыгин Феодор Евдокимов
1798 г.р.
Мать
Ярыгина ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец:
Ярыгин Феодор Евдокимов
Мать:
Ярыгина ?
Смерть
Неизвестно
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