Катаева Анна Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1891 ст.
Дочь: Катаева Таисия Фёдоровна
Отец ребёнка: Катаев Фёдор Георгиевич (Егорович)
85. 26 сентября родилась, 28 сентября 1891 г. крещена Таисия. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Феодор Георгиев Катаев и законная жена его Анна Диомидова, православные. Восприемники: Деревни парш... Показать все
Рождение ребёнка
02.12.1892 ст.
Отец ребёнка: Катаев Фёдор Георгиевич (Егорович)
89. 2 декабря родился, 5 декабря 1892 г. крещён Николай. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Феодор Георгиев Катаев и законная жена его Анна Диомидова, православные. Восприемники: Деревни Шапочек к... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1897 ст.
Отец ребёнка: Катаев Фёдор Георгиевич (Егорович)
106. 12 ноября родился, 13 ноября 1897 г. крещён Иоанн. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Феодор Георгиев Катаев и законная жена его Анна Диомидова; оба православные. Восприемники: села Ильинског... Показать все
Рождение ребёнка
21.05.1899 ст.
Отец ребёнка: Катаев Фёдор Георгиевич (Егорович)
52. 21 мая родился, 29 мая 1899 г. крещён Иоанн. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Феодор Георгиев Катаев и законная жена его Анна Диомидова; оба православные. Восприемники: Деревни Шляпиной кре... Показать все
Рождение ребёнка
?.06.1900
Дочь: Катаева Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Катаев Фёдор Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
04.07.1903 ст.
Дочь: Катаева Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Катаев Фёдор Георгиевич (Егорович)
59. 4 июля родилась, 8 июля 1903 г. крещена (Александр) Ольга. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Феодор Георгиев Катаев и законная его жена Анна Демидова, оба православные. Восприемники: Дочь род... Показать все
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: Катаева Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Катаев Фёдор Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
06.04.1906 ст.
Дочь: Катаева Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Катаев Фёдор Георгиевич (Егорович)
34. 6 апреля родилась, 15 апреля 1906 г. крещена Анастасия. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Феодор Георгиев Катаев и законная жена его Анна Диамидова; православные. Восприемники: Дочь родивших ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно