Катаева Анна Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаева Анна Демидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1891 ст.

Дочь: Катаева Таисия Фёдоровна

Отец ребёнка: Катаев Фёдор Георгиевич (Егорович)

85. 26 сентября родилась, 28 сентября 1891 г. крещена Таисия. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Феодор Георгиев Катаев и законная жена его Анна Диомидова, православные. Восприемники: Деревни парш... Показать все
Рождение ребёнка
02.12.1892 ст.

Сын: Катаев Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Катаев Фёдор Георгиевич (Егорович)

89. 2 декабря родился, 5 декабря 1892 г. крещён Николай. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Феодор Георгиев Катаев и законная жена его Анна Диомидова, православные. Восприемники: Деревни Шапочек к... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1897 ст.

Сын: Катаев Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Катаев Фёдор Георгиевич (Егорович)

106. 12 ноября родился, 13 ноября 1897 г. крещён Иоанн. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Феодор Георгиев Катаев и законная жена его Анна Диомидова; оба православные. Восприемники: села Ильинског... Показать все
Рождение ребёнка
21.05.1899 ст.

Сын: Катаев Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Катаев Фёдор Георгиевич (Егорович)

52. 21 мая родился, 29 мая 1899 г. крещён Иоанн. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Феодор Георгиев Катаев и законная жена его Анна Диомидова; оба православные. Восприемники: Деревни Шляпиной кре... Показать все
Рождение ребёнка
?.06.1900

Дочь: Катаева Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Катаев Фёдор Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
04.07.1903 ст.

Дочь: Катаева Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Катаев Фёдор Георгиевич (Егорович)

59. 4 июля родилась, 8 июля 1903 г. крещена (Александр) Ольга. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Феодор Георгиев Катаев и законная его жена Анна Демидова, оба православные. Восприемники: Дочь род... Показать все
Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Катаева Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Катаев Фёдор Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
06.04.1906 ст.

Дочь: Катаева Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Катаев Фёдор Георгиевич (Егорович)

34. 6 апреля родилась, 15 апреля 1906 г. крещена Анастасия. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Феодор Георгиев Катаев и законная жена его Анна Диамидова; православные. Восприемники: Дочь родивших ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катаев Фёдор Георгиевич (Егорович)

Смерть
Неизвестно