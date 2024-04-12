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Катаева Ольга Фёдоровна

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

04.07.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1903 ст.

Отец: Катаев Фёдор Георгиевич (Егорович)

Мать: Катаева Анна Демидовна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
59. 4 июля родилась, 8 июля 1903 г. крещена (Александр) Ольга. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Феодор Георгиев Катаев и законная его жена Анна Демидова, оба православные. Восприемники: Дочь род... Показать все
Крещение
08.07.1903 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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