Катаева Анастасия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения06.04.1906 ст.
Дата смерти22.06.1906 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
06.04.1906 ст.
34. 6 апреля родилась, 15 апреля 1906 г. крещена Анастасия. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Феодор Георгиев Катаев и законная жена его Анна Диамидова; православные. Восприемники: Дочь родивших ... Показать все
Крещение
15.04.1906 ст.
Смерть
22.06.1906 ст.
54. 22 июня умерла, 24 июня 1906 г. погребена деревни Шапочки крестьянина Феодора Григориева Катаева дочь Анастасия, 3 месяцев от рождения, от поноса. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села ... Показать все
Похороны
24.06.1906 ст.