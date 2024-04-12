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Катаева Анастасия Фёдоровна

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

06.04.1906 ст.

Дата смерти

22.06.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1906 ст.

Отец: Катаев Фёдор Георгиевич (Егорович)

Мать: Катаева Анна Демидовна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
34. 6 апреля родилась, 15 апреля 1906 г. крещена Анастасия. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Феодор Георгиев Катаев и законная жена его Анна Диамидова; православные. Восприемники: Дочь родивших ... Показать все
Крещение
15.04.1906 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
22.06.1906 ст.
Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
54. 22 июня умерла, 24 июня 1906 г. погребена деревни Шапочки крестьянина Феодора Григориева Катаева дочь Анастасия, 3 месяцев от рождения, от поноса. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села ... Показать все
Похороны
24.06.1906 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
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