Катаев Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения21.05.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
21.05.1899 ст.
52. 21 мая родился, 29 мая 1899 г. крещён Иоанн. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Феодор Георгиев Катаев и законная жена его Анна Диомидова; оба православные. Восприемники: Деревни Шляпиной кре... Показать все
Крещение
29.05.1899 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно