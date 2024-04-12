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Катаев Иван Фёдорович

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

21.05.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1899 ст.

Отец: Катаев Фёдор Георгиевич (Егорович)

Мать: Катаева Анна Демидовна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
52. 21 мая родился, 29 мая 1899 г. крещён Иоанн. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Феодор Георгиев Катаев и законная жена его Анна Диомидова; оба православные. Восприемники: Деревни Шляпиной кре... Показать все
Крещение
29.05.1899 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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