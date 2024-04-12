Катаева Марфа Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения?.06.1900
Дата смерти07.07.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1900
Смерть
07.07.1900 ст.
30. 7 июля умерла, 9 июля 1900 г. погребена деревни Шапочек крестьянина Феодора Георгиева Катаева дочь Марфа, 2 недель от рождения, от слабости. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинс... Показать все
Похороны
09.07.1900 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край