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Катаева Марфа Фёдоровна

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

?.06.1900

Дата смерти

07.07.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1900

Отец: Катаев Фёдор Георгиевич (Егорович)

Мать: Катаева Анна Демидовна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
07.07.1900 ст.
Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
30. 7 июля умерла, 9 июля 1900 г. погребена деревни Шапочек крестьянина Феодора Георгиева Катаева дочь Марфа, 2 недель от рождения, от слабости. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинс... Показать все
Похороны
09.07.1900 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
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