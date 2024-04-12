Катаев Николай Фёдорович
Место рождения
Дата рождения02.12.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.12.1892 ст.
89. 2 декабря родился, 5 декабря 1892 г. крещён Николай. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Феодор Георгиев Катаев и законная жена его Анна Диомидова, православные. Восприемники: Деревни Шапочек к... Показать все
Крещение
05.12.1892 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно