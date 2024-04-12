Катаев Николай Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатаев Николай Фёдорович

Катаев Николай Фёдорович

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

02.12.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1892 ст.

Отец: Катаев Фёдор Георгиевич (Егорович)

Мать: Катаева Анна Демидовна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
89. 2 декабря родился, 5 декабря 1892 г. крещён Николай. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Феодор Георгиев Катаев и законная жена его Анна Диомидова, православные. Восприемники: Деревни Шапочек к... Показать все
Крещение
05.12.1892 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close