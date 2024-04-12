Катаев Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения12.11.1897 ст.
Дата смерти24.08.1898 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
12.11.1897 ст.
106. 12 ноября родился, 13 ноября 1897 г. крещён Иоанн. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Феодор Георгиев Катаев и законная жена его Анна Диомидова; оба православные. Восприемники: села Ильинског... Показать все
Крещение
13.11.1897 ст.
Смерть
24.08.1898 ст.
86. 24 августа умер, 26 августа 1898 г. погребён деревни Шапочек крестьянина Феодора Георгиева Катаева сын Иоанн, 10 месяцев от рождения, от поноса. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ил... Показать все
Похороны
26.08.1898 ст.