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Катаев Иван Фёдорович

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

12.11.1897 ст.

Дата смерти

24.08.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1897 ст.

Отец: Катаев Фёдор Георгиевич (Егорович)

Мать: Катаева Анна Демидовна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
106. 12 ноября родился, 13 ноября 1897 г. крещён Иоанн. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Феодор Георгиев Катаев и законная жена его Анна Диомидова; оба православные. Восприемники: села Ильинског... Показать все
Крещение
13.11.1897 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
24.08.1898 ст.
Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
86. 24 августа умер, 26 августа 1898 г. погребён деревни Шапочек крестьянина Феодора Георгиева Катаева сын Иоанн, 10 месяцев от рождения, от поноса. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ил... Показать все
Похороны
26.08.1898 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
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