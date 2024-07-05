Фомин Николай Пантелеевич
Место рождения
Дата рождения30.11.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Житникова) Любовь Максимовна
Дочь: Шура Александра
Мать ребёнка: (Житникова) Любовь Максимовна
Сын: Фомин Иван
Мать ребёнка: (Житникова) Любовь Максимовна
Дочь: (Фомин) Екатерина
Мать ребёнка: (Житникова) Любовь Максимовна
Дочь: Иванова (Фомина) Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: (Житникова) Любовь Максимовна
Дочь: Федонина (Фомина) Вера
Мать ребёнка: (Житникова) Любовь Максимовна
Дочь: (Фомина) Клавдия
Мать ребёнка: (Житникова) Любовь Максимовна
Дочь: (Фомина) Любовь
Мать ребёнка: Фомина (Мещанинова) Александра Федотовна
Дочь: (Фомина) Александра
Мать ребёнка: Фомина (Мещанинова) Александра Федотовна
Дочь: (Фомин) Ираида
Мать ребёнка: (Житникова) Любовь Максимовна