Фомин Николай Пантелеевич 30.11.1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фомин Николай Пантелеевич

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

30.11.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1852

Отец: Фомин Пантелеимон Купецкий Брат

Мать: Фомина (Саломатов) Александра Федотовна

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/9a9d19b6-9031-43db-a498-02e246d4b367/485
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Житникова) Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шура Александра

Мать ребёнка: (Житникова) Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Иван

Мать ребёнка: (Житникова) Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фомин) Екатерина

Мать ребёнка: (Житникова) Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Фомина) Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: (Житникова) Любовь Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Житникова) Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Федонина (Фомина) Вера

Мать ребёнка: (Житникова) Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
03.05.1887

Дочь: (Фомина) Клавдия

Мать ребёнка: (Житникова) Любовь Максимовна

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/2d14b729-ddb1-4533-8862-81a06aacde41/239
Бракосочетание
30.08.1893

Жена: Фомина (Мещанинова) Александра Федотовна

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/107ff2a1-6174-40b1-a46c-601673f499d8/240
Рождение ребёнка
12.08.1894

Дочь: (Фомина) Любовь

Мать ребёнка: Фомина (Мещанинова) Александра Федотовна

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/55811736-d19c-4fcb-8719-2925b5ca6783/212
Рождение ребёнка
14.02.1896

Дочь: (Фомина) Александра

Мать ребёнка: Фомина (Мещанинова) Александра Федотовна

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/16810f99-f2b1-45e4-8743-2f0de0775558/207
Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: (Фомин) Ираида

Мать ребёнка: (Житникова) Любовь Максимовна

https://ya.ru/archive/catalog/66459801-ce2c-4d09-9105-394960d2ddf4/194?center=3403+2439
Смерть
Неизвестно

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