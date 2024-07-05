Иванова (Фомина) Елизавета Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванова (Фомина) Елизавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фомин Николай Пантелеевич

Мать: (Житникова) Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
14.10.1906

Дочь: (Иванова) Елизавета

Отец ребёнка: Иванов Ивано Алексеевич

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/83214aee-6b64-43ab-8b92-cc8236ff95e3/166?center=2078+1287
Бракосочетание
До 1910

Муж: Иванов Ивано Алексеевич

Рождение ребёнка
20.03.1910

Сын: Иванов Борис

Отец ребёнка: Иванов Ивано Алексеевич

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/66459801-ce2c-4d09-9105-394960d2ddf4/194?center=3403+2439
Рождение ребёнка
20.03.1910

Сын: Иванов Леонид

Отец ребёнка: Иванов Ивано Алексеевич

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/66459801-ce2c-4d09-9105-394960d2ddf4/194?center=3403+2439
Смерть
Неизвестно

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