Иванова (Фомина) Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1906
Дочь: (Иванова) Елизавета
Отец ребёнка: Иванов Ивано Алексеевич
https://ya.ru/archive/catalog/83214aee-6b64-43ab-8b92-cc8236ff95e3/166?center=2078+1287
Бракосочетание
До 1910
Рождение ребёнка
20.03.1910
Сын: Иванов Борис
Отец ребёнка: Иванов Ивано Алексеевич
https://ya.ru/archive/catalog/66459801-ce2c-4d09-9105-394960d2ddf4/194?center=3403+2439
Рождение ребёнка
20.03.1910
Сын: Иванов Леонид
Отец ребёнка: Иванов Ивано Алексеевич
https://ya.ru/archive/catalog/66459801-ce2c-4d09-9105-394960d2ddf4/194?center=3403+2439
Смерть
Неизвестно