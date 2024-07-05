Фомина (Мещанинова) Александра Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Мещанинов Федот
Мать: ?
Бракосочетание
30.08.1893
https://ya.ru/archive/catalog/107ff2a1-6174-40b1-a46c-601673f499d8/240
Рождение ребёнка
12.08.1894
Дочь: (Фомина) Любовь
Отец ребёнка: Фомин Николай Пантелеевич
https://ya.ru/archive/catalog/55811736-d19c-4fcb-8719-2925b5ca6783/212
Рождение ребёнка
14.02.1896
Дочь: (Фомина) Александра
Отец ребёнка: Фомин Николай Пантелеевич
https://ya.ru/archive/catalog/16810f99-f2b1-45e4-8743-2f0de0775558/207
Смерть
Неизвестно