Фомина (Мещанинова) Александра Федотовна 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фомина (Мещанинова) Александра Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Мещанинов Федот

Мать: ?

Бракосочетание
30.08.1893

Муж: Фомин Николай Пантелеевич

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/107ff2a1-6174-40b1-a46c-601673f499d8/240
Рождение ребёнка
12.08.1894

Дочь: (Фомина) Любовь

Отец ребёнка: Фомин Николай Пантелеевич

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/55811736-d19c-4fcb-8719-2925b5ca6783/212
Рождение ребёнка
14.02.1896

Дочь: (Фомина) Александра

Отец ребёнка: Фомин Николай Пантелеевич

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/16810f99-f2b1-45e4-8743-2f0de0775558/207
Смерть
Неизвестно

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