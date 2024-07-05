(Фомин) Екатерина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Фомин) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фомин Николай Пантелеевич

Мать: (Житникова) Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
23.01.1908

Сын: Александров Василий

Отец ребёнка: Александров ? Иван Александрович

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/cc2fd3af-3f3f-4980-8304-f9197f076c66/173?center=2034+1620
Рождение ребёнка
07.09.1911

Дочь: София

Отец ребёнка: Александров ? Иван Александрович

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/474ca7b9-cc4c-4b65-8cb0-9482d0b71347/376
Смерть
Неизвестно

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