(Фомин) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1908
Сын: Александров Василий
Отец ребёнка: Александров ? Иван Александрович
https://ya.ru/archive/catalog/cc2fd3af-3f3f-4980-8304-f9197f076c66/173?center=2034+1620
Рождение ребёнка
07.09.1911
Дочь: София
Отец ребёнка: Александров ? Иван Александрович
https://ya.ru/archive/catalog/474ca7b9-cc4c-4b65-8cb0-9482d0b71347/376
Смерть
Неизвестно