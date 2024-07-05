(Житникова) Любовь Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фомин Николай Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шура Александра
Отец ребёнка: Фомин Николай Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомин Иван
Отец ребёнка: Фомин Николай Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фомин) Екатерина
Отец ребёнка: Фомин Николай Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова (Фомина) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Фомин Николай Пантелеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Федонина (Фомина) Вера
Отец ребёнка: Фомин Николай Пантелеевич
Рождение ребёнка
03.05.1887
Дочь: (Фомина) Клавдия
Отец ребёнка: Фомин Николай Пантелеевич
Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/2d14b729-ddb1-4533-8862-81a06aacde41/239
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: (Фомин) Ираида
Отец ребёнка: Фомин Николай Пантелеевич
https://ya.ru/archive/catalog/66459801-ce2c-4d09-9105-394960d2ddf4/194?center=3403+2439
Смерть
Неизвестно