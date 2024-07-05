(Житникова) Любовь Максимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Житникова) Любовь Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомин Николай Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шура Александра

Отец ребёнка: Фомин Николай Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Иван

Отец ребёнка: Фомин Николай Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фомин) Екатерина

Отец ребёнка: Фомин Николай Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Фомина) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Фомин Николай Пантелеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Николай Пантелеевич

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Федонина (Фомина) Вера

Отец ребёнка: Фомин Николай Пантелеевич

Рождение ребёнка
03.05.1887

Дочь: (Фомина) Клавдия

Отец ребёнка: Фомин Николай Пантелеевич

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/2d14b729-ddb1-4533-8862-81a06aacde41/239
Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: (Фомин) Ираида

Отец ребёнка: Фомин Николай Пантелеевич

https://ya.ru/archive/catalog/66459801-ce2c-4d09-9105-394960d2ddf4/194?center=3403+2439
Смерть
Неизвестно

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