Холопов Михаил Михайлов
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
11.04.1897
Мать ребёнка: Холопова Анастасия Дмитриева
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Холопова Анастасия Дмитриева
Рождение ребёнка
23.02.1903
Мать ребёнка: Холопова Анастасия Дмитриева
Рождение ребёнка
21.01.1907
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Холопова Анастасия Дмитриева
Рождение ребёнка
15.03.1908
Дочь: Анастасия Михайлова
Мать ребёнка: Холопова Анастасия Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Михайлова
Мать ребёнка: Холопова Анастасия Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Холопова Анастасия Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно