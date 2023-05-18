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Холопов Михаил Михайлов

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Холопов Михаил Константинов

Мать: Холопова Ольга Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.04.1897

Сын: Холопов Виктор Михайлов

Мать ребёнка: Холопова Анастасия Дмитриева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Холопов Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Холопова Анастасия Дмитриева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.02.1903

Сын: Холопов Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Холопова Анастасия Дмитриева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.01.1907

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Холопова Анастасия Дмитриева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.03.1908

Дочь: Анастасия Михайлова

Мать ребёнка: Холопова Анастасия Дмитриева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Михайлова

Мать ребёнка: Холопова Анастасия Дмитриева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холопов Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Холопова Анастасия Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холопова Анастасия Дмитриева

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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