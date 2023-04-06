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Холопова Ольга Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

05.09.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Филицата Михайлова

Отец ребёнка: Холопов Михаил Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Холопов Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Холопов Михаил Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Холопов Василий отца

Отец ребёнка: Холопов Михаил Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Холопов Михаил Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Холопов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Холопов Михаил Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.09.1873

Сын: Холопов Александр Михайлов

Отец ребёнка: Холопов Михаил Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холопов Михаил Константинов

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
05.09.1916
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от старости
Похороны
07.09.1916
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Погребение совершал Протоиерей Николай Красносельский с дьяконом Николаем Розановым и псаломщиком Николаем Миролюбовым. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.1101, л.77об-78, зап.47 | церковь Рождества Пресвято... Показать все
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