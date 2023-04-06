Холопова Ольга Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти05.09.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Филицата Михайлова
Отец ребёнка: Холопов Михаил Константинов
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Холопов Михаил Константинов
Рождение ребёнка
1866
Сын: Холопов Василий отца
Отец ребёнка: Холопов Михаил Константинов
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Холопов Михаил Константинов
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Холопов Михаил Константинов
Рождение ребёнка
29.09.1873
Сын: Холопов Александр Михайлов
Отец ребёнка: Холопов Михаил Константинов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.09.1916
Причина смерти: от старости
Похороны
07.09.1916
Погребение совершал Протоиерей Николай Красносельский с дьяконом Николаем Розановым и псаломщиком Николаем Миролюбовым. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.1101, л.77об-78, зап.47 | церковь Рождества Пресвято... Показать все