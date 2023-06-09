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Холопов Михаил Константинов

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

15.07.1836

Дата смерти

08.10.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1836

Отец: Холопов Константин Васильев

Мать: 1 Жена Холопова Наталья Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
16.07.1836
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Константин Васильев Холопов и законная жена его Наталья Петрова. Восприемники: отец его Василий Михайлов Холопов и Евгенья Григорьева Ведерникова жена Анна Петрова. ... Показать все
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Филицата Михайлова

Мать ребёнка: Холопова Ольга Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Холопов Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Холопова Ольга Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Холопов Василий отца

Мать ребёнка: Холопова Ольга Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Александра Михайлова

Мать ребёнка: Холопова Ольга Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Холопов Иван Михайлов

Мать ребёнка: Холопова Ольга Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.09.1873

Сын: Холопов Александр Михайлов

Мать ребёнка: Холопова Ольга Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холопова Ольга Петрова

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
08.10.1908
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от старости
Похороны
11.10.1908
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть в возрасте 70 лет от старости. Погребение совершал священник Николай Красносельский с псаломщиком Алексеем Успенским. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.946, л.224об-225, зап.83 | церковь Рождества Пр... Показать все