Холопов Михаил Константинов
Место рождения
Дата рождения15.07.1836
Дата смерти08.10.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1836
Крещение
16.07.1836
Родители: села Великого крестьянин Константин Васильев Холопов и законная жена его Наталья Петрова. Восприемники: отец его Василий Михайлов Холопов и Евгенья Григорьева Ведерникова жена Анна Петрова. ... Показать все
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Филицата Михайлова
Мать ребёнка: Холопова Ольга Петрова
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Холопова Ольга Петрова
Рождение ребёнка
1866
Сын: Холопов Василий отца
Мать ребёнка: Холопова Ольга Петрова
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Александра Михайлова
Мать ребёнка: Холопова Ольга Петрова
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Холопова Ольга Петрова
Рождение ребёнка
29.09.1873
Сын: Холопов Александр Михайлов
Мать ребёнка: Холопова Ольга Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Холопова Ольга Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.10.1908
Причина смерти: от старости
Похороны
11.10.1908
Смерть в возрасте 70 лет от старости. Погребение совершал священник Николай Красносельский с псаломщиком Алексеем Успенским. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.946, л.224об-225, зап.83 | церковь Рождества Пр... Показать все