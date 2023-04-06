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Холопов Константин Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Холопов Василий Михайлов

Мать: Холопова Пелагея Иванова

Бракосочетание
04.11.1832

Жена: 1 Жена Холопова Наталья Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Села Великого вотчины наследниц Яковлевых крестьянина Василия Михайлова сын Константин холостой с девкою Натальей Петровой дочерью крестьянина Петра Труфанова. Поручители: по жениху - села Великого кр... Показать все
Рождение ребёнка
31.01.1834

Сын: Холопов Иван Константинов

Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Наталья Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.07.1836

Сын: Холопов Михаил Константинов

Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Наталья Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
31.05.1839

Сын: Холопов Алексей Константинов

Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Наталья Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.10.1841

Дочь: Александра Константиновна

Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Наталья Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
(ГАЯО ф.230, оп.2, д.72, лист 981 об-982, запись 71)
Рождение ребёнка
28.05.1844

Дочь: Иглина Феодосья Константиновна

Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Наталья Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
(ГАЯО ф.230, оп.2, д.312, лист 10об-11, запись 28)
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Маковкина Или Харчева Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1850

Дочь: Журина Марья Константиновна

Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Наталья Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.02.1853

Дочь: Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Наталья Петрова

Рождение ребёнка
11.07.1854

Дочь: Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Наталья Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
28.08.1874

Жена: 2 Жена Холопова Анна Гаврилова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених, вдов после первого брака, православного исповедания, вторым браком, 60 лет, невеста, Крестьянка Анна Гаврилова Ятманова, тоже Крупина, вдова после первого брака, вторым браком, првославного вер... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1876

Сын: Холопов Петр Константинов

Мать ребёнка: 2 Жена Холопова Анна Гаврилова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
(ГАЯО ф.230, оп. 10, д.110, лист 75 об-76, запись 64)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1 Жена Холопова Наталья Петрова

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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