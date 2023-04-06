Холопов Константин Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Холопов Василий Михайлов
Мать: Холопова Пелагея Иванова
Сын: Холопов Иван Константинов
Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Наталья Петрова
Сын: Холопов Михаил Константинов
Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Наталья Петрова
Сын: Холопов Алексей Константинов
Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Наталья Петрова
Дочь: Александра Константиновна
Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Наталья Петрова
Дочь: Иглина Феодосья Константиновна
Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Наталья Петрова
Дочь: Маковкина Или Харчева Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Журина Марья Константиновна
Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Наталья Петрова
Дочь: Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Наталья Петрова
Дочь: Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Наталья Петрова
Сын: Холопов Петр Константинов
Мать ребёнка: 2 Жена Холопова Анна Гаврилова