Журина (Холопова) Марья Константиновна
Место рождения
Дата рождения30.03.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1850
Крещение
31.03.1850
Родители: села Великого крестьянин Константин Васильев Холопов и его законная жена Наталья Петрова Восприемники: отец его Василий Михайлов и Анна Петрова жена ... ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.1, д.11993, л.5... Показать все
Рождение ребёнка
1856
Сын: Журин Проверить Родителей Петр Иванов
Отец ребёнка: Журин Иван Михайлов
Бракосочетание
15.05.1870
Муж: Журин Иван Михайлов
Жених - православного вероисповедания, первым браком, 19 лет; невеста - православного вероисповедания, первым браком, 19 лет Поручители: по жениху - Иван Михайлов и Иван Саввин Журины, по невесте - за... Показать все
Смерть
Неизвестно