Журина (Холопова) Марья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журина (Холопова) Марья Константиновна

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

30.03.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1850

Отец: Холопов Константин Васильев

Мать: 1 Жена Холопова Наталья Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
31.03.1850
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Константин Васильев Холопов и его законная жена Наталья Петрова Восприемники: отец его Василий Михайлов и Анна Петрова жена ... ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.1, д.11993, л.5... Показать все
Рождение ребёнка
1856

Сын: Журин Проверить Родителей Петр Иванов

Отец ребёнка: Журин Иван Михайлов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
15.05.1870

Муж: Журин Иван Михайлов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - православного вероисповедания, первым браком, 19 лет; невеста - православного вероисповедания, первым браком, 19 лет Поручители: по жениху - Иван Михайлов и Иван Саввин Журины, по невесте - за... Показать все
Смерть
Неизвестно
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